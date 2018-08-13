Tayvan’da hastane yangınında 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan’da bir hastanede çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre Tayvan’ın Yeni Taipei kentinde bulunan bir hastanede yangın çıktı.
Hastanenin 7. katında çıkan yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen haberde, 10'u ağır 6'sı hafif olmak üzere 16 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı bildirildi.
Yaralılar olay yerine yakın hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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