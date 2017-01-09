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Tayvan'da kuş gribinden 26 bin 500 kümes hayvanı itlaf edildi

Tayvan'ın batısındaki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandığı bildirildi.

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Tayvan Hayvan ve Bitki Sağlığı Teftiş Komitesi, H5N2 virüsünün tespit edildiği çiftlikteki iki bin 672 tavuğun itlaf edildiğini duyurdu.

Çiftliğindeki anormal tavuk ölümlerini zamanında bildirmeyen işletme sahibine bin 560 dolar para cezası verilirken, bölge genelindeki çiftliklerde toplam 26 bin 500 kanatlı hayvanın tedbir amaçlı itlaf edildiği kaydedildi.

Adadaki sağlık makamları, kümes hayvanlarının sıra dışı ölümlerinin derhal rapor edilmesi uyarısında bulunarak, konuya ilişkin örtbas girişiminde bulunan işletmecilere 32 bin dolara kadar para cezaları uygulanacağını vurguladı.

Muhabir : Tevfik DurulYayınlayan : Kamuran Akkuş

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