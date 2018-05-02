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Tayvan'ın Hualien bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tayvan Merkezi Hava Bürosu Sismoloji Merkezinin tespitine göre, Hualien'de yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin başkent Taipei ile Yilan, Nantou, Taitung ve Yünlin bölgelerinde de hissedildiği belirtildi.

Sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hualien bölgesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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