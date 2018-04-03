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TBMM'de Afganistan ile stratejik ortaklık ve dostluk üzerine görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, görüşmelerin devam etmesi yönündeki önerge üzerinde yapılan üçüncü oylamada da karar yeter sayısı bulunamadı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

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