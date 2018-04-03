TBMM'de Afganistan ile stratejik ortaklık ve dostluk üzerine görüşmeler tamamlandı

<p> CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, görüşmelerin devam etmesi yönündeki önerge üzerinde yapılan üçüncü oylamada da karar yeter sayısı bulunamadı.</p> <p> Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.</p> <p> </p>
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