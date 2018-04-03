TBMM'de Afganistan ile stratejik ortaklık ve dostluk üzerine görüşmeler tamamlandı TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.