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TDV'den Afganistan'daki yetimlere iftar

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 100 yetim çocuğa iftar verdi.

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TDV tarafından Mezar-ı Şerif Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için kurulan iftar sofrasında, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray, TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Uzmanı Yahya Uyar ve Yunus Emre Enstitüsü Belh Üniversitesi Türkoloji Bölümü okutmanı Cengiz Çelik hazır bulundu.

İftar sonrası açıklama yapan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray, Türkiye'nin tüm STK'leriyle Afgan kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, bu yardımların kardeşlik görevi olduğunu söyledi.

TDV olarak ramazan ayı boyunca Afganistan'da gıda dağıtımı ve iftar programları düzenleyeceklerini ifade eden Alpkıray, ''Bu akşam da yetim çocuklarımızla beraber iftar yaptık, biz her zaman bu çocuklarımızın elinde tutmaya hazırız.'' dedi.

 

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