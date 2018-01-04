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'Tecavüz caiz' diyen asker İsrail ordusuna hahambaşı adayı oldu

Yahudi olmayan kadınlara 'Tecavüz caiz' diyen asker İsrail ordusuna hahambaşı adayı oldu.

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İsrail Ordusu’nun kadınlara yönelik açıklamaları tepki çeken Albay Eyal Karim’i bir sonraki hahambaşı olarak aday göstermesi tartışma yarattı. Karim, kadınların askere alınmasının kesinlikle yasak olduğunu ve askerlerin savaşta moral için Yahudi dinine mensup olmayan çekici kadınlara tecavüz edebileceğini söylemişti.

İsrail Ordusu, Cuma günü Haham Karim’in terfi edeceğini duyurunca, 59 yaşındaki din adamının açıklamaları yeniden gündeme geldi. Daha önce paraşütçü birliğinde muharip asker olarak da görev alan Karim, elit keşif birliğinin başına yükseldikten sonra hahamlık vazifesine geri döndü. 

 

 

 

Kaynak: ALJAZEERA

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