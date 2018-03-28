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BM Genel Sekreteri ile görüşen İbn Selman, Yemen'e 930 milyon dolar bağışladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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Suudi Arabistan ile BAE, Yemen'e insani yardımları desteklemek için BM'ye 930  milyon dolar bağışta bulundu.
 
Görüşmenin ardından Bin Selman herhangi bir açıklama yapmadan  ayrılırken, gazetecilerin sorularını Prens'e eşlik eden Suudi Arabistan Dışişleri  Bakanı Adil el-Cubeyr yanıtladı.
 
 Bin Selman ile Guterres'in oldukça verimli ve yapıcı bir görüşme  gerçekleştirdiğini belirten Cubeyr, Suudi Arabistan ve BAE'nin BM'nin çağrısı  üzerine Yemen'e yardımlarını desteklemek için 930 milyon dolar bağışta  bulunduğunu söyledi.
 
Yemen'e limanlarının kapasitesini genişletmek ve altyapı için  doğrudan 70 milyon dolar daha yardımda bulunduklarını kaydeden Cubeyr, görüşmede  Yemen'deki durumun ve ''İran'ın bu ülkeye müdahalesinin'' de gündeme geldiğini  aktardı.
 
"O FÜZELER İRAN YAPIMI''
 
Guterres'in, Husiler tarafından Yemen'den Suudi Arabistan'a önceki gün  gerçekleştirilen balistik füze saldırılarını kınadığını ifade eden Cubeyr, ''bu  füzelerin İran yapımı olduğunu'' savundu.
 
"KARŞILIK VERME HAKKIMIZ SAKLI"
 
İran'ı BM Güvenlik Konseyinin Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal  etmekle suçlayan ve bu silahların Suudi Arabistan'a karşı kullanılmasının kabul  edilemez olduğunu belirten Cubeyr, "Suudi Arabistan, İran'a uygun bir zamanda  uygun şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyor." dedi. 
(Haber7)

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