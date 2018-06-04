Teklifi yapan sır ülke belli oldu:İsrail-Rusya'nın ardından Moskova yönetimi, şimdi de ABD ile mutabakata hazırlanıyor

Londra merkezli Arap gazetesi Eşark El Evsat’a bilgi veren diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield’in Rus ve Ürdünlü yetkililere "İran çekilsin biz de Tanf’taki Amerikan üssünü kapatalım" teklifinde bulunduğunu söyledi.

İranlı milislerin Ürdün sınırından 20-25 kilometre kadar geri çekileceğini ve Tanf’taki muhaliflerin silahlarını Ruslara teslim ederek İdlib’e gideceğini aktaran kaynak, Pentagon’a ait askeri üssün kapatılarak Ürdün sınırının kontrolünün yeniden Esed rejimine geçeceğini ifade etti.

KOMİSYON KURULACAK

Ülkenin güneyine Rus askeri polisi konuşlandırılacağını kaydeden kaynak, tüm bu maddelerin uygulanması için Moskova ile Washington arasında komisyon tipi ortak bir kontrol mekanizması oluşturulacağını dile getirdi.

ESED 3 BİN MİLİSİ LAĞVETTİ

Suriye’nin güneyinin İran destekli milislerden arındırılması karşılığında Deraa ve Kuneytra’ya operasyon düzenlemesine yeşil ışık yakılan Esed rejimi, iyi niyet göstergesi olarak mezhepçi milisleri lağvetti. Rejime yakınlığıyla bilinen Al Masdar’ın haberine göre Şam yönetimi, Ulusal Savunma Güçleri (NDF), Suriyeli Denizciler ve Askeri Kalkan Güçleri isimli grupların varlığına son verildi.

ANLAŞMIŞLARDI

Suriye'nin güneyinde, İsrail ve Ürdün sınırındaki bölgeyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmışi İsrail ile Rusya'nın, Suriye ordusunun ülkenin güney sınırında kontrolü yeniden sağlaması konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.