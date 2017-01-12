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Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası

Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Szeged Bölge Mahkemesinde görülen davada kameraman, 'hırpalamak, yaralamak' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kameramanın cezası ertelendi.

Sanık Laszlo, polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesini, ''sığınmacıları ayağım ile uzak tuttum'' şeklinde savundu.

Hakim Illes Nanasi ise sanığın işlediği suçun toplumsal infiale neden olduğunu ve kameramanın savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

2015 yılı Eylül ayında, Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında görev yapan kadın kameraman Petra Laszlo'nun, polisle sığınmacılar arasından çıkan arbede sonrası polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere sebep olmuştu. Olayın hemen ardından kameramanın işine son verilmiş, hakkında dava açılmıştı.

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