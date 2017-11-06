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Teksas polisinden uyarı: Evlerinizden çıkmayın

Teksas Polisi, 27 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kilise saldırısında vatandaşlara evlerinizden çıkamayın uyarısında bulundu.

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Teksas Polisi, 27 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kilise saldırısında, vatandaşlara "evlerinizden çıkmayın" uyarısında bulundu.

Öte yandan Teksas eyaletindeki Sutherland Springs bölgesinde bulunan kilisede ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. 50-60 kişinin bulunduğu ayinde silahlı saldırı sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre ayin sırasında 2, 4, ve 6 yaşlarında 3 çocuk ve papazın 14 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Wilson County Şerifi Joe Tackit ise saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.  Ayrıca saldırganın ailesinin de o bölgede yaşadığı ileri sürüldü.

Yetkililer, olaya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.

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