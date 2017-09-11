Teksas’ta katliam gibi saldırı: 8 ölü, 2 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Plano kentinde bulunan bir daireden gelen silah sesleri apartman sakinlerini şoka soktu. Binada oturanlar, silah seslerini duyması üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 7 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganla çatışmaya girdi. Saldırgan daha sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, saldırının gerçekleştiği evde grubun neden toplandığına dair henüz net bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili araştırma -inceleme çalışmaları yürütülüyor.