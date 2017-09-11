Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Teksas’ta katliam gibi saldırı: 8 ölü, 2 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Plano kentindeki bir evde meydana gelen silahlı saldırıda saldırgan dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Plano kentinde bulunan bir daireden gelen silah sesleri apartman sakinlerini şoka soktu. Binada oturanlar, silah seslerini duyması üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 7 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganla çatışmaya girdi. Saldırgan daha sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, saldırının gerçekleştiği evde grubun neden toplandığına dair henüz net bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili araştırma -inceleme çalışmaları yürütülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan'la CHP'li vekil arasında gerginlik: Terbiyesizlik yapmayın

Bakan'la CHP'li vekil arasında gerginlik: Terbiyesizlik yapmayın

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA