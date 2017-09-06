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Telabyad'daki ABD bayrakları ile terör örgütü PYD'nin paçavraları kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu olan PYD denetimindeki Suriye'nin Telabyad kentindeki ABD bayrakları ile terör örgütü PYD/YPG'nin paçavraları kaldırıldı.

  • DHA
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Akçakale'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen, hava şartları nedeniyle tahrip olan bayrak ve flamalar 4 ay önce yenilenmişti. Telabyad ilçe merkezindeki PYD flaması ile gümrük binasında asılı olan ABD bayrağı ve PYD flamasının bu sabah yerinde olmadığı görüldü. Bayrak ve flamaların neden ve kim tarafından indirildiği bilinmiyor.

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