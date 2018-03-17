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Telesiyejin aniden yolcuları fırlatması sonucu 10 kişi yaralandı

Gürcistan'daki Gudauri kayak merkezinde arıza yapan telesiyejin aniden yolcuları çelik sandalyelerden fırlatması sonucu 10 kişi yaralandı.

  • İHA
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Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinin Gudauri kayak beldesinde telesiyejde teknik arıza meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinden kaynaklanan arızada, telesiyej ani bir hızla yolcuları çelik sandalyelerden fırlattı. Yaşanan faciada 10 kişi yaralandı.
 
Yaralananlar arasında 2 Ukraynaku, 3 Rus, 1 İsveçli ve 1 Gürcü vatandaşı bulunuyor. Öte yandan, yaralananlardan birinin hamile olduğu belirtildi.
 
Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dmitry Kumisişvili ise olayın gerçekleştiği yere gitti.

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