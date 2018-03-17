Telesiyejin aniden yolcuları fırlatması sonucu 10 kişi yaralandı

Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinin Gudauri kayak beldesinde telesiyejde teknik arıza meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinden kaynaklanan arızada, telesiyej ani bir hızla yolcuları çelik sandalyelerden fırlattı. Yaşanan faciada 10 kişi yaralandı.

Yaralananlar arasında 2 Ukraynaku, 3 Rus, 1 İsveçli ve 1 Gürcü vatandaşı bulunuyor. Öte yandan, yaralananlardan birinin hamile olduğu belirtildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dmitry Kumisişvili ise olayın gerçekleştiği yere gitti.