Fukuşima nükleer felaketi nedeniyle bölgeden tahliye edenlerin açtığı davada mahkeme Tepco'nun 22,2 milyon TL ödemesini kararlaştırdı

Kyodo ajansının haberine göre, Fukuşima'ya bağlı Iwaki bölgesinde, çoğu bölgeden tahliye edilenlerden oluşan 216 kişinin açtığı davada mahkeme, Tepco'nun davacılara 610 milyon yen tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Karar, Japonya'da açılan 30 benzer davada Tepco aleyhine verilen yedincisi oldu. Davacılar, Tepco'dan 13,3 milyar yen tazminat talep ediyordu.

Son olarak Kyoto Bölge Mahkemesi bu ay Tepco'yu, kaza ve ardından meydana gelen nükleer sızıntı nedeniyle bölgeyi tahliye ettiği için evlerini ve işlerini kaybeden bir grup mağdura toplam 110 milyon yen (4 milyon 30 bin lira) tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.