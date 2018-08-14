Terör örgütü DEAŞ kendine bağlı çocukları suikast ve bombalı eylemlerde kullanmak için Avrupa'ya yolluyor

DEAŞ kendi sisteminden geçirdiği küçük yaştaki çocukları genel olarak suikast, bombalama ve propaganda amacıyla sözde hilafet çökünce Avrupa'ya transfer etmek için harekete geçti

DEAŞ Batı'yı kana boyayacak

Terör örgütü DEAŞ Irak ve Suriye'de on seneyi aşkın bir süredir çöllerde bulunan kamplarda yetiştirdiği çocukları sözde hilafetin Türkiye'nin yoğun operasyonları sonrası zayıflayarak bitme noktasına gelmesi bu çocukların nerelerde kullanılacağı sorusunu akla getirdi.

Terör örgütü komşu ülkelerde bulunan mülteci kamplarına gönderdiği kendine bağlı çocukları orada bulunan bağlantıları sayesinde Avrupa'ya geçirmeye başladı ve uyuyan hücreler olarak görev yapacak çocuklar zamanı gelince Batı operasyonlarında kullanılacak.

Terör uzmanlarına göre Avrupa'ya gönderilen çocukların genellikle suikast ve bombalı eylemlerde kullanılacak. Çocukların kullanılmasının en temel sebebi masum çocukların dikkat çekmeden hedefe kolayca yaklaşabileceği olduğu belirtildi.

Batılı yetkililerin Suriye ve Irak'ta yetiştirilen çocukların kendi topraklarına geleceklerini öngörmedikleri için bu durunun ortaya çıkmasından sonra tedirginlik yaşadığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın resmi kanallarından yapılan ve hedef gösterilen Avrupa şehirlerinde oturan vatandaşlar devleterinin güvenliğinin yetersiz olduğunu ve savaşın Batı topraklarına sıçrayabileceğini tahmin etmediklerini söylediler.

Mısır Müftü Yardımcısı Dr İbrahim Necm DEAŞ'lı çocukların terör örgütü üyesi vaizler tarafından Batı'nın Suriye ve Irak'a yaptıkları hava saldırında öldürdüğü bir çok sivilin videoları ile onları motive ettiği belirtildi.

Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyonun bir çok sivili öldürmesi yetim çocukları DEAŞ'a yakınlaştırdı ve bazılarının örgüte katılmasının direkt sorumlusu olarak yorumlandı.