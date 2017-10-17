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Terör örgütü DEAŞ Kerkük'e saldırdı

DEAŞ, Kerkük'ün 35 kilometre batısındaki Dibıs ilçesine bağlı Meleh ve Tüveylee köyüne silahlı saldırı düzenledi. Yerel kaynaklara göre vatandaşların olay sonrası panik yaşadığı ve kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

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DEAŞ güçleri Kerkük'te cereyan eden olayları ve boşluğu fırsat görerek Dibıs'e bağlı Meleh ve Tüvelee köylerine silahlı saldırı düzenledi. Bölgedeki yerel kaynaklara göre saldırıya önlemek için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yine yerel kaynaklara göre Dibıs ilçesinden vatandaşların kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

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