Terör örgütü DEAŞ, Rakka'da terör örgütü PYD'ye karşı saldırıya geçti
Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Rakka il merkezinde ABD destekli terör örgütü PKK/PYD unsurlarına karşı saldırıya geçti.
- AA
AA'nın Rakka'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, DEAŞ, ABD destekli PKK/PYD'nin kuşattığı il merkezinin doğusunda dün gece geç saatlerde şiddetli saldırılar düzenledi.
DEAŞ militanları, ilk olarak PKK/PYD unsurlarının kontrolündeki Meşleb semtine, ardından Rakka Samra semtine zırhlı araçlarla baskın yaptı.
İki büyük semti ele geçiren DEAŞ'tan onlarca militan ölürken, PKK/PYD'den ölenlerin yüzü aştığı öldüğü öğrenildi.
Kaynaklar, çatışmalarda birkaç ABD askerinin de hayatını kaybettiğini, yaralı askerlerin PKK/PYD kontrolündeki Ayn İsa beldesine götürüldüğünü iddia etti.
Üçüncü saldırısını kent merkezindeki Vatan Hastanesi bölgesine düzenleyen DEAŞ, burayı da ele geçirdi.
6 Haziran'da ABD desteğiyle başlattığı operasyonda Rakka il merkezinin yaklaşık yüzde 80'ini ele geçiren PKK/PYD, son çatışmaların ardından merkezin yarıdan fazlasından çekilmiş oldu.
Yerel kaynaklar iki terör örgütü arasındaki çatışmaların sürdüğünü kaydetti.
AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Suriye topraklarının yüzde 23'ü PKK/PYD, yüzde 14'ü DEAŞ'ın işgalinde.
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