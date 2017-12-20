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Terör örgütü DEAŞ'A ait 20 hedef imha edildi

Irak güçleri tarafından Selahaddin ilinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a ait 20 hedefin imha edildiği bildirildi.

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Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağından yapılan açıklamada, Selahaddin'in bazı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ'a ait 20 hedefin ve teröristlerin kullandığı araç ve motosikletlerin imha edildiği duyuruldu.
 
Operasyonda onlarca patlayıcı, silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi verilen açıklamada, 31 köyde aramalar yapıldığı ve 3 sivile ait cesetlerin bulunduğu ifade edildi.

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