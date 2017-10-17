Terör örgütü DEAŞ'in mevzilerinde çok sayıda İsrail yapımı askeri mühimmat bulundu

Jerusalem Post gazetesinin Suriye resmi haber ajansı SANA'ya dayandırdığı habere göre DEAŞ mevzilerinde İsrail yapımı makineli tüfek, top, çok sayıda silah ve askeri telekominikasyon cihazı bulundu.

Geçtiğimiz Haziran ayında ise Suriye'nin Humus kentinde Esed rejimi askerleri üzerinde İbranice yazı bulunan çok sayıda patlayıcı madde ve füze bulmuştu.