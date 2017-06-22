Somali'deki bir polis merkezine düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

Görgü tanıkları, polis merkezine yakın binalarda büyük hasar olduğunu aktardı.

Örgüte yakınlığıyla bilinen SomaliMeMo internet sitesinden, saldırının Eş-Şebab örgütü tarafından üstlenildiği duyuruldu.

Emniyet kaynaklarından daha önce alınan bilgiye göre, intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü araç, Vabiri semtindeki bir polis merkezinin girişinde patlatılmıştı.

Saldırının ardından karşılıklı ateş açıldığını belirten kaynaklar, saldırının polis merkezinin bulunduğu caddede çok sayıda araç ve sivilin olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirildiğini kaydetmişti.