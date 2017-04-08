Terör örgütü ETA'nın Fransız polisine verdiği listede 8 cephanelik çıktı

ETA'nın 20 Ekim 2011 tarihinde açıkladığı silahlı faaliyetlerini kalıcı olarak bırakma kararını teyit için oluşturulan uluslararası komisyonun koordinatörü Ram Manikkalingam, ETA'nın silahsızlanmasında ara buluculuk yapan gruba liderlik etti.

Fransız polisine teslim edilen listeden sonra Fransa'nın Bayona Belediyesinde soru kabul etmeden bir basın açıklaması yapan Manikkalingam, ETA'nın cephaneliklerinin listesini barış sürecine aracılık eden "Txetx" lakaplı Jean Nöel Etcheverry'den aldıklarını ve hemen Fransız makamlarına ilettiklerini söyledi. Bundan sonraki sürecin Fransız yetkililere bağlı olduğunu vurgulayan Manikkalingam, "ETA'nın silahsızlanmasında yapıcı bir adım atılmıştır. Komisyon olarak bundan sonraki silah teslimi sürecine dahil olmayacağız." şeklinde konuştu.

Basın açıklaması sırasında Manikkalingam'ın yanında Bayona Belediye Başkanı Jean Rene Etchegaray ve İtalya'nın Bologna kentinin başpiskoposu Matteo Zuppi ile İrlanda'daki Protestan Metodist Kilisesi eski başkanı, rahip Harold Good da yer aldı.

Bu arada Bask bölgesindeki barış sürecinin sivil temsilcilerinden Michel Tubiana ve Mixel Berhocoirigoin tarafından yapılan açıklamada, verilen listede ETA'ya ait 8 cephanelik olduğu ve içlerinde toplam 120 silah ve 3 ton patlayıcı malzeme bulunduğu duyuruldu.

Öte yandan ETA'nın silahlarını teslim etmesine destek vermek amacıyla bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Bayona kentinde etkinlikler düzenlendi.

İspanya'da 1958 yılında kurulan ve ilk silahlı eylemini 1961 yılında gerçekleştiren ETA, bugüne kadar 858 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

İspanya ve Fransa hükümetleri bu yeni barış sürecinde ETA ile hiçbir müzakereye girmemiş ve örgütten kendisini feshedip, tamamen ortadan kalmasını isteyen açıklamalar yapmıştı. ETA'nın tek taraflı olan silahsızlanmasında hiçbir müzakereye girmeyen İspanya ve Fransa, son 7 yılda düzenlenen ortak operasyonlarda 140'a yakın ETA üyesini yakalamıştı.

Bask bölgesindeki siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ETA'nın silahsızlanmasını "önemli bir adım" olarak nitelese de İspanyol hükümeti temkinli hareket ederek, örgütlü muhatap olmamaya özen gösteriyor. Terörizm mağdurlarının kurdukları dernekler ise "ETA'nın silahsızlanmasının yanı sıra devletten hiçbir ayrıcalık görmemesi, suçluların cezasını çekmesi ve ETA mahkumlarına kolaylık sağlanmaması" gerektiğini savunuyor.