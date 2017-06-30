Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin Akdeniz'e kıyısı olan kasabaya yerleştiği iddia edildi

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre PKK'lı teröristlerin Lazkiye'deki bir sahil kasabasına yerleştiği iddia edildi.

Mayıs ayı sonunda başlayan terörist sevkiyatının 230’a ulaştığı, bölgede yerleşen terör örgütü mensuplarından 70’inin Türkiye’den geldiği öne sürüldü.

Akdeniz’de kamp kuran PKK-PYD teröristlerinin hedefinin Afrin’den başlayacak Akdeniz operasyonuna Kesep-El Basit sahil koridorundan destek vererek Lazkiye ve İdlip kırsalında mevzili muhalifleri kıskaca almak olduğu iddia edildi.

TSK HEMEN ÖNLEM ALDI

Yaşanan hareketliliğe bağlı olarak TSK unsurlarının da gerekli önlemleri aldığı bildiriliyor. Lazkiye El Basit’e yerleşen PKK’lılar arasında Kandil tecrübesi olan keskin nişancı ve bomba eğitimi almış teröristlerin bulunduğu belirtiliyor.

Sahil kasabası El Basit’e yerleşen PKK’lılara Ulaş Cebiroğlu isimli teröristin liderlik ettiği de öne sürülüyor.