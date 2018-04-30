Terör örgütü PKK/PYD ile Esed petrol için çatıştı

Rejim yanlısı güçler dün sabah saatlerinde Fırat’ın doğusunda ve Deyrizor ilinin batı kırsalında yer alan Cenine Caya Hisan ve Şakra köylerine saldırı düzenleyerek buraları ele geçirdi.



Terör örgütü PKK/PYD, bunun üzerine bölgedeki kamplarından takviye göndererek bölgeye saldırı düzenledi.



Terör örgütü PKK/PYD, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak söz konusu köyleri geri aldı.



20 KİŞİ ÖLDÜ



İki grup arasında çıkan çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile terör örgütü PKK/PYD'li 5 terörist öldü. Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.



Terör örgütü PKK/PYD, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri’nin doğusunda ilerlemişti.



Halihazırda Deyrizor’da Fırat Nehri’nin doğusuna terör örgütü PKK/PYD, batısına Esed rejimi, güneyindeki dar bir alana ise terör örgütü DEAŞ hakim.



(Yenişafak)