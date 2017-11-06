Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü PKK/PYD Münbiç'teki gençleri zorla silah altına alıyor

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinde gençleri zorla silah altına almak için toplu tutuklamalara girişti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Münbiç'teki yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, PKK/PYD, Halep'in Aynularab ilçesinden (Kobani) yaklaşık 200 teröristi, gençleri zorla silah altına almaları için Münbiç'e gönderdi.

PKK/PYD unsurları sabah saatlerinde Münbiç merkezinin ana yollarına, kent girişleri ve çıkışlarının olduğu noktalara onlarca kontrol noktası kurarak 18 ila 31 yaşlarındaki erkekleri rastgele tutuklamaya başladı.

Örgüt söz konusu kontrol noktalarını, Cerablus Yolu Mahallesi, Matahin Kavşağı, ilçe merkezinin girişindeki El Cezire Mahallesinin doğu tarafına ve ilçenin kuzey girişine kurdu.

PKK/PYD ayrıca, ilçeye yakın Farat ve el-Kersan köylerinde seyyar kontrol noktaları oluşturdu.

Terör örgütü, tutukladığı gençleri işgal ettiği Aynularab kırsalındaki kamplara sevk etti.

PKK/PYD'nin uygulamasına büyük tepki gösteren Münbiç esnafı, Bab askeri meclisinin çağrısı üzerine dün genel greve gitmişti.

İlçe sakinleri tutuklamaların ardından dün ilçe merkezi ve bazı köylerde geniş katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerin sürmesi bekleniyor.

Terör örgütü PKK/PYD, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'i Ağustos 2016'da ABD desteğiyle işgal etmişti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Arabistan İstihbarat eski başkanı Prens Mansur bin Mukrin'nin son görüntüleri

Suudi Arabistan İstihbarat eski başkanı Prens Mansur bin Mukrin'nin son görüntüleri

Artık TEOG yerine Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi yapılacak

Artık TEOG yerine Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi yapılacak

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA