Terör örgütü PKK/PYD'nin Mare'ye düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı
Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği roket saldırısında 5 sivilin yaralandığı bildirildi.
- AA
Muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesindeki Mare Hastanesi doktorlarından Dr. Tarek Najjar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD, Mare ilçesini roketlerle hedef aldı. Saldırıda yaralanan 2 çocuk ve 3 kadın, hastanemize getirildi." dedi.
Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap bölgelerinden muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve Grad füzeleriyle saldırıyor.
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