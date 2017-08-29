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Terör örgütü PKK/PYD'nin Mare'ye düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği roket saldırısında 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

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Muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesindeki Mare Hastanesi doktorlarından Dr. Tarek Najjar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD, Mare ilçesini roketlerle hedef aldı. Saldırıda yaralanan 2 çocuk ve 3 kadın, hastanemize getirildi." dedi.

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap bölgelerinden muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve Grad füzeleriyle saldırıyor.

 

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