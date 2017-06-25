ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü PKK'da 'Türkler Afrin'e geliyor' korkusu

Terör örgütü PKK/PYD Ankara’yı ABD’ye şikayet etti. Sosyal medyada ‘Afrin’i kurtarın’ diye kampanya başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Afrin kenti sınırına askeri yığınak yaptığı iddiası PKK’nın Suriye uzantısı YPG’de paniğe sebep oldu. 
 
Terör örgütü YPG konuyla ilgili olarak Rakka operasyonunu beraber yürüttüğü ABD’ye de şikayette bulundu. ABD’nin öncülük ettiği Koalisyon Güçleri’nin sözcüsü Albay Ryan Dillion, ‘Evet Türk birliklerine ilişkin bir hareketlenme biz de tespit ettik. İzliyoruz’ açıklaması yaptı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA