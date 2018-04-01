Terör örgütü PKK/YPG Haşdi Şabi ile birleşti

Türk güvenlik birimleri, hem yerel kaynaklar hem de yüksek teknolojiye sahip istihbarat toplama kabiliyetiyle Sincar’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. YBŞ adı altında faaliyet gösteren PKK’nın, Sincar’da yerleştiği evlerde silahlarıyla birlikte kamufle olmuş şekilde beklediği tespit edildi. İlçede kıyafet değiştirip sivillerin arasına karışan teröristlerin istedikleri zaman yeniden toplanma kabiliyetine sahip olduğu bildirildi. İlçede yaşayan ve terör örgütüne karşı çıkan sivillerin de bu yönde bilgi verdiği belirtildi.

HAŞDİ ŞABİ’YLE HAREKET EDİYOR

Sincar ilçe merkezinde daha önce asılı olan YBŞ bayrak ve flamaları ile terörist başı Abdullah Öcalan’a ait posterler indirilmiş olsa da bazı binaların üzerinde PKK’ya ait bayrak ile Irak bayrağının birlikte asılı olması dikkat çekti. PKK’lı teröristlerin özellikle Şii Haşdi Şabi güçleriyle birlikte hareket ettikleri ve teröristlere Haşdi Şabi mensubu komutanlarca tatbikat yaptırıldığı da gözlendi. Terör örgütü PKK, Ağustos 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Sincar’daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek Suriye’nin kuzeyi ve Kandil’den gelip bölgeye yerleşmişti.

(Hürriyet)