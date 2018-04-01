Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Haşdi Şabi ile birleşti

Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın hangi isim altında olursa olsun tamamen boşaltılmasını istediği Irak’ın Sincar bölgesinde, ilçe merkezi ve kontrol noktalarında Irak ordusu birliklikleri ve polis gücü olmasına rağmen PKK’nın bazı yerlerde, “Şengal (Sincar) Savunma Birlikleri (YBŞ)” adı altında varlığını sürdürmeye devam ettiği belirlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk güvenlik birimleri, hem yerel kaynaklar hem de yüksek teknolojiye sahip istihbarat toplama kabiliyetiyle Sincar’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. YBŞ adı altında faaliyet gösteren PKK’nın, Sincar’da yerleştiği evlerde silahlarıyla birlikte kamufle olmuş şekilde beklediği tespit edildi. İlçede kıyafet değiştirip sivillerin arasına karışan teröristlerin istedikleri zaman yeniden toplanma kabiliyetine sahip olduğu bildirildi. İlçede yaşayan ve terör örgütüne karşı çıkan sivillerin de bu yönde bilgi verdiği belirtildi.
 
HAŞDİ ŞABİ’YLE HAREKET EDİYOR
 
Sincar ilçe merkezinde daha önce asılı olan YBŞ bayrak ve flamaları ile terörist başı Abdullah Öcalan’a ait posterler indirilmiş olsa da bazı binaların üzerinde PKK’ya ait bayrak ile Irak bayrağının birlikte asılı olması dikkat çekti. PKK’lı teröristlerin özellikle Şii Haşdi Şabi güçleriyle birlikte hareket ettikleri ve teröristlere Haşdi Şabi mensubu komutanlarca tatbikat yaptırıldığı da gözlendi. Terör örgütü PKK, Ağustos 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Sincar’daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek Suriye’nin kuzeyi ve Kandil’den gelip bölgeye yerleşmişti. 
(Hürriyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyonun anası da babası da faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyonun anası da babası da faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA