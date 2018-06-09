Terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfatlıların ev ve arazilerini yakıyor

AA'nın Tel Rıfat'ta yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki Minag ve Ayn Dakne köylerinde bulunan bazı sivillere ait evleri yağmalıyor.

Örgüt, Şubat 2016'dan bu yana işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde bulunan bazı fırınları ve içinde arpa ile buğdayların bulunduğu tarlaları da yaktı.

Örgütün yağmalama ve kundaklama işlerine Halep'in batı kırsalındaki Nubul ve Zehra ilçelerinden gelen Beşşar Esed rejimi güçleri ve İran destekli yabancı terörist grupları da iştirak etti.

AA'nın elde ettiği havadan çekilmiş görüntülerde, Tel Rıfat'ın çevresindeki tarım arazilerden dumanlar yükseliyor.

Görüntülerde sivillere ait tarım arazilerinin yakıldığı görülüyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde çalışmalarını sürdüren Tel Rıfat Askeri Meclis Başkanı Beşir Allito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler, Tel Rıfat ve çevresindeki köy ve arazilerden dumanların yükseldiğini gördük." dedi.

Tel Rıfat'ın YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılması için Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin olduğunu hatırlatan Allito, "Tel Rıfat konusunda bir anlaşmaya varılırsa, PYD ve İran milisleri oradan çekilmek zorunda kalacak. Dolayısıyla evlerine dönecek insanlara daha fazla zarar vermek için evleri yağmalayıp yaktılar. İnsanların rızkına göz diktiler." diye konuştu.

Tel Rıfat konusunda Türkiye ile Rusya'nın görüşmeleri sürüyor

Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında topraklarının da kurtarılması için gösteriler düzenlemişti.

Zorla evlerinden çıkarılan Tel Rıfatlıların geri dönmeleri için yoğun girişimlerde bulunan Türkiye, Tel Rıfat'ın teröristlerden arındırılması konusunda Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yaklaşık 250 bin sivil yeniden evine dönecek.

Tel Rıfat'ın önemi

Halep'e bağlı Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, o dönem işgal ettiği Afrin'den ilerleyerek, Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ve çevre köyleri işgal etmişti. Örgütün amacı Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmekti. YPG/PKK böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı kurmayı planlıyordu.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı, örgütün bu girişiminin sonuçsuz kalmasını sağlamıştı.

Örgüt, işgalden sonra yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorladı. Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği, kendisine bağlı Kürt aileleri yerleştirdi. Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığındı.

Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Bunların ancak 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi Araplardan oluşuyor.

Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında topraklarının da kurtarılması için gösteriler düzenlemişti.

TSK ve ÖSO, harekat sırasında Tel Rıfat'a bağlı bazı köyleri geri almıştı.

AA daha önce de Tel Rıfat'ı mart ayında havadan görüntülemişti. İlçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı, merkezin uzun ince savunma mevzileri ile çevrelendiği görülmüştü. Kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması da dikkati çekmişti.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, halen YPG/PKK işgalinde olan yerleşim yerleri şunlar:

"Tel Rıfat ilçe merkezi, Kefr Neye ve Deyr Cemal beldeleri, Minag, Harabişe, Babınnıs, Eksar, Zoyan,Tel İnip, El Coba, Hasin, Halisa, El Neyrabiyye, Şeyh Keyif, Tel El Madik, El Hassiye, Ta’ane, El Karmil köyü, Tel Cican, El Vardiyye, Suruç, Ümel Kura, El Vahşiyye, Marita, Tel Rehhal, Malika, Kiştiar, Tata Maraş, Teneb, Kefer Anton, El Vasıtıyye, Şavarga, Ayn Dakne, Maranaz, Hırbat Hayat, Kefer Nasih, Hassacık, Tel Şair, Tel Acar, Tel Karah, Ez Ziyyara, Fefin, Üm Hoş, Herbul, Ehras ve Şeyh İsa köyleri ile Garnata, El Vardiyye, Es Samuka, El Alkamiyye, Bir Harbul, El Beyluna, El Hib, Eş Şehhebiyye ve Şeyh Hilal çiftlikleri."