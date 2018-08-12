Terör örgütü YPG/PKK, Münbiçli gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, ABD ile Türkiye'nin örgütün Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatına rağmen, ilçede yaşları 18 ile 30 yaş arasındaki erkekleri zorla silah altına almaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç ilçesindeki sözde askeri meclisi, ABD ve Türkiye'nin örgütün ilçeden çıkarılması konusunda 4 Haziran'da vardığı mutabakata rağmen Münbiçli gençleri tehdit ederek zorla silah altına alıyor.

YPG/PKK'nın Münbiç'teki sözde askeri meclisinin sosyal medya hesaplarınca dün yeniden paylaşılan 18 Haziran tarihli belgede, yaşları 18 ile 30 yaş arasındaki Münbiçli erkekleri bu ayın 20'sine kadar teslim olup örgüte katılmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Örgüt, tanınan süre içerisinde teslim olmayanları alıkoymak ve cezalandırmakla tehdit etti.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 27,7'sinde varlık gösteren YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde gençleri zorla silah altına alıyor.

Öte yandan ilçede esnaf, örgütün Münbiçli erkekleri nisan ayında zorla silah altına almasına tepki göstererek kepenk indirmişti.

YPG/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Münbiç ilçesini, Ağustos 2016'ta ABD'nin desteğiyle ele geçirmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

ABD ve Türkiye'nin Münbiç yol haritası

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor. Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. İş birliğinin Fırat Nehri'nin doğusuna ilerletilmesi de planlanıyor.

Bu çerçevede ilk devriye faaliyeti 18 Haziran'da yapılmış, Türkiye ve ABD Münbiç'te şimdiye kadar 28 koordineli/bağımsız devriye görevi icra etti.