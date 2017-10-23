Terör örgütü DEAŞ Humus'da 128 kişiyi infaz etti
Terör örgütü DAEŞ'in 20 gün kontrolünde olan Karyatayn'da en az 128 kişinin cesedine ulaşıldı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus'un güneyindeki Karyatayn kasabasında 20 gün süren DAEŞ kontrolü sırasında en az 128 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Gözlemevi, maktullerin çoğunun terör örgütü DAEŞ tarafından öldürüldüğünü açıkladı. 1-20 Ekim arasında DAEŞ hükümranlığına giren kasaba, teröristler çekilince katil Esed rejiminin kontrolüne geçmişti.
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