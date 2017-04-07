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İsveç, sınır güvenlik önlemlerini artırıyor

İsveç'te Stockholm güvenlik birimleri ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İsveç polisi sözcüsü, istihbarat teşkilatı temsilcisi ve Polis Ulusal Operasyon birimi temsilcisi katıldı.

  • DHA
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Açıklamada, olayın terör saldırısı olduğu tezi üzerinde çalıştıkları belirtilirken, kalabalıkların olduğu bütün bölgelerde polis varlığının ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklandı.

Güvenlik birimlerinin aldığı karara göre, sınır kapılarında bu akşamdan başlamak üzere gümrük kontrolleri yapılacak.

Şehre 30 km uzakta gözaltına alındı

Basın açıklamasında, İsveç polisinin olayla ilgili İsveç İstihbarat Teşkilatı ile ve bir dereceye kadar da İsveç silahlı kuvvetleriyle işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.

Daha önce gözaltına alındığı açıklanan kişinin, resmi yayınlanan kişi ile benzerlik taşıdığı, bu nedenle gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin, Stockholm kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Mersta bölgesinde, Arlanda Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan kişinin henüz tutukluluk halini bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik tehdit derecesi değiştirilmedi

5 derecelik skala üzerinde şimdiye kadar 3 düzeyinde devam eden güvenlik tehdidi seviyesinde değişiklik yapılmadığı ve yapılmayacağı açıklandı.

 

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