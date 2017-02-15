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Teröristbaşı Gülen'e ABD zırhı kalktı

ABD Başkanı Trump'ın Türk kökenli Ortadoğu danışmanı Saygın Şimşek, Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Gülen üzerindeki Amerikan korumasının artık kalktığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesi için çalışmalar yeni boyut kazandı. Gülen'in tutuklanması ve iadesini isteyen Türkiye'ye, ABD makamlarından ağustos ayından beri haber gelmemişti. Trump'ın koltuğa oturmasından itibaren iade süreci için yeni girişimlerde bulunuldu. CIA Başkanı’nı Mike Pompeo’nun, Ankara ziyaretinde Gülen'in iade süreci masaya yatırıldı ve  bilgiler Trump'a iletildi.

DİNİ AKIM YÖNETİYOR

Yaşanan  bu gelişmelerden sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk danışmanı Sal Saygın Şimşek Gülen'in iade süreci hakkında konuştu.  Şimşek, "Gülen artık Amerika'nın korumasında değil... Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle artık Gülen üzerindeki koruma kalkanı kalkmıştır. Ben Trump’a şunları ilettim: Gülen’i cihatçı olarak görüyoruz. Büyük bir dini akımı yönetiyor" dedi. (Akşam)

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