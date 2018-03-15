Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

YPG/PKK'lı teröristlerin yolu kapatmak için kullandığı iş makinesi imha edildi

YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla yola yerleştirilen iş makinesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince vuruldu.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG/PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesi vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu bildirildi.

İş makinesinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Vurulan iş makinesinden yükselen dumanlar da görüntülere yansıdı.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor

Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA