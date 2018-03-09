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Tesla ve SpaceX kurucusu Musk, Trump'a destek çıktı

Tesla, Hyperloop ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk resmi Twitter hesabından açıklama yaparak 'Çin'in adaletsiz ticaret kurallarına karşı' ABD Başkanı Trump'tan yardım isteyerek, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik imzalanan yeni başkanlık kararına destek verdi.

  • star.com.tr
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Tesla, Hyperloop ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk resmi Twitter hesabından açıklama yaparak "Çin'in adaletsiz ticaret kurallarına karşı" ABD Başkanı Trump'tan yardım istedi.

Twitter'da paylaştığı mesajlarda Çin'in yabancı yatırıma yönelik sınırlamalarını ve ithal arabaya yönelik vergilerini eleştiren Musk, "İthalat vergilerine karşıyım ama şu anda Çin'in uyguladığı kurallar işleri çok zorlaştırıyor. Bu demir ayakkabılarla Olimpiyatlar'da yarışmaya benziyor." ifadelerini kullandı.

Musk, tweet'lerinden birinde, "Örneğin ABD'den Çin'e giden bir otomobil yüzde 25 gümrük vergisi veriyor. Ancak Çin'den ABD'ye gelen otomobil sadece yüzde 2.5 oranında vergi ödüyor. 10 katlık bir fark var." diye yazdı.

Konuyu daha önce Barack Obama yönetimiyle paylaştığını ancak bu konuda bir gelişme olmadığını belirten Musk, "Sadece eşit gümrük tarifelerinin olduğu adil bir çözüm istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump da, dün vergi kararını imzaladığı tören sırasında, Musk'ın ABD'li otomotiv şirketlerinin ticarette mağdur olduğunu belirttiği tweet'lerinden birine atıfta bulundu. Çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararıyla tartışma yaratan Trump, konuşmasında "Siyasetçiler yıllardır bu konuda bir şey yapmadı. Ama artık bu durum değişecek. Biz bunu değiştireceğiz. Adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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