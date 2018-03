Tesla ve SpaceX kurucusu Musk, Trump'a destek çıktı

Tesla, Hyperloop ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk resmi Twitter hesabından açıklama yaparak "Çin'in adaletsiz ticaret kurallarına karşı" ABD Başkanı Trump'tan yardım istedi.

Twitter'da paylaştığı mesajlarda Çin'in yabancı yatırıma yönelik sınırlamalarını ve ithal arabaya yönelik vergilerini eleştiren Musk, "İthalat vergilerine karşıyım ama şu anda Çin'in uyguladığı kurallar işleri çok zorlaştırıyor. Bu demir ayakkabılarla Olimpiyatlar'da yarışmaya benziyor." ifadelerini kullandı.

I am against import duties in general, but the current rules make things very difficult. It’s like competing in an Olympic race wearing lead shoes. — Elon Musk (@elonmusk) 8 Mart 2018

Musk, tweet'lerinden birinde, "Örneğin ABD'den Çin'e giden bir otomobil yüzde 25 gümrük vergisi veriyor. Ancak Çin'den ABD'ye gelen otomobil sadece yüzde 2.5 oranında vergi ödüyor. 10 katlık bir fark var." diye yazdı.

For example, an American car going to China pays 25% import duty, but a Chinese car coming to the US only pays 2.5%, a tenfold difference — Elon Musk (@elonmusk) 8 Mart 2018

Konuyu daha önce Barack Obama yönetimiyle paylaştığını ancak bu konuda bir gelişme olmadığını belirten Musk, "Sadece eşit gümrük tarifelerinin olduğu adil bir çözüm istiyoruz." dedi.

We raised this with the prior administration and nothing happened. Just want a fair outcome, ideally where tariffs/rules are equally moderate. Nothing more. Hope this does not seem unreasonable. — Elon Musk (@elonmusk) 8 Mart 2018

ABD Başkanı Trump da, dün vergi kararını imzaladığı tören sırasında, Musk'ın ABD'li otomotiv şirketlerinin ticarette mağdur olduğunu belirttiği tweet'lerinden birine atıfta bulundu. Çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararıyla tartışma yaratan Trump, konuşmasında "Siyasetçiler yıllardır bu konuda bir şey yapmadı. Ama artık bu durum değişecek. Biz bunu değiştireceğiz. Adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.