Texas’ta ölü sayısı 35’e yükseldi, on binlerce hayvan telef oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın da kasırganın vurduğu bölgeyi ziyaret ettiği kasırgada 35 kişi hayatını kaybetti. Cuma gününden bu yana da 32 bin kişi de barınaklarda kalıyor. Houston’ı felç eden fırtınanın ABD tarihinin en pahalı doğal afetlerinden biri olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında Houston Emniyet Müdürlüğünde 34 yıl görev yapan polis Steve Perez’in de olduğu açıklanmıştı.

On binlerce hayvan telef oldu