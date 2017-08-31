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Texas’ta ölü sayısı 35’e yükseldi, on binlerce hayvan telef oldu

ABD’nin Texas eyaletini vuran Harvey Kasırgası sonucu ölü sayısı 35’e yükselirken kasırga ve su taşkınlarında, on binlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın da kasırganın vurduğu bölgeyi ziyaret ettiği kasırgada 35 kişi hayatını kaybetti. Cuma gününden bu yana da 32 bin kişi de barınaklarda kalıyor. Houston’ı felç eden fırtınanın ABD tarihinin en pahalı doğal afetlerinden biri olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında Houston Emniyet Müdürlüğünde 34 yıl görev yapan polis  Steve Perez’in de olduğu açıklanmıştı.
 
On binlerce hayvan telef oldu
 
 ABD'nin, Teksas eyaletinde geçen hafta Cuma günü başlayan ve Houston kentinde etkili olan kasırga ve beraberinde su taşkınlarının yaşandığı kentte, ahırların sular altında kaldığı, on binlerce küçük ve büyükbaş hayvanın sel sularına kapılarak telef oldukları ifade edildi.
 
Yetkililer bazı büyükbaş hayvanların, su taşkınlarından kurtarılarak güvenli bölgelere götürüldüğünü kaydetti.
 

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