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The Economist'ten referandum yorumu: Erdoğan'ın zaferi yakın

İngiltere'de yayın yapan The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan zaferinin yakın olduğunu yazdı.

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16 Nisan'da yapılacak referanduma artık 7 gün kaldı, Türkiye haftaya sandık başına gidecek. Referandum süreci boyunca seçmenleri etkilemek için yayın yapan Avrupa medyası, 'hayır' cephesine açık bir şekilde destek oldu. Öyle ki, 'Atatürk olsa hayır derdi' diye Türkçe başlık atanlar bile oldu.
 
ERDOĞAN'IN ZAFERİ YAKIN
 
İngiltere'de yayın yapan The Economist ise, son düzlüğe girerken gerçekleri ifade etmeye başladı. Gazetede yayınlanan yazıda, 16 Nisan referanduma işaret edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin yakın olduğu belirtildi.
 
"CHP KENDİ AYAKKABI BAĞLARINA TAKILIP DÜŞÜYOR"
 
Yazıda ana muhalefet partisine de eleştirilerde bulunuldu. İşte yazıdan bir kısım; "Anayasa değişikliği referandumuna bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan zafere yakın olmalı.Laiklik yanlısı muhalefet kendi ayakkabı bağlarına takılıp düşüyor.."

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