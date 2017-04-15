The Telegraph: Esed'in elinde yüzlerce ton kimyasal var
Suriye'nin eski kimyasal silah araştırma şefi Tuğgeneral Zaher el Sakat The Telegraph gazetesine verdiği demeçte Esed'in elinde yüzlerce tonluk kimyasal stoğu olduğunu belirtti.
Suriye'nin eski kimyasal silah araştırma şefi Tuğgeneral Zaher el Sakat The Telegraph gazetesine verdiği demeçte Esed'in elinde yüzlerce tonluk kimyasal stoğu olduğunu belirtti.
2013 yılında görevden atılan Tuğgeneral Sakat,Esed rejiminin BM'nin Uluslararası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) tüm kimyasal silahları vermediğini belirterek, "Halen Esed'in elinde yüzlerce ton kimyasal silah stoğu bulunuyor" dedi.
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