The Times: İran, Theresa May ve diğer bakanlar dahil 9 bin kişinin e-postasına siber saldırı düzenledi

İngiltere merkezli yayın yapan The Times gazetesinin haberine göre İran bu yılın başlarında aralarında Başbakan Theresa May ve diğer bakanlar olmak üzere yaklaşık 9 bin e-posta adresine siber saldırı düzenledi.

23 Haziran'da gerçekleştirilen saldırının 90 e-posta hesabını tehlikeye attığı belirtilirken, saldırının izlerinin Tahran'a kadar izlendiği açıklandı.

İlk etapta saldırıyı Rusya üzerinden değerlendiren istihbarat yetkilileri, soruşturma sonrasında saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini iddia etti.

İran'ın İngiltere'ye yönelik geniş çaplı siber saldırısı ilk olması açısından önem arzederken, İngiltere ve İran yönetimlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

The Times gazetesine göre saldırının kar elde etmek amacıyla gerçekleştirilmezken henüz nedeni tam olarak belirtilmedi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın İran Devrim Muhafızları ve Nükleer Anlaşma üzerine dün yaptığı tehdit konuşmasının ardından İngiltere, Tahran yönetiminden yana tavır aldı.