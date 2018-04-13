Theresa May'e 'özür dile' çağrısı

İngiliz İşçi Partisi'nden Emily Thornberry, İngiltere Başbakanı Theresa May'in İngiliz Milletler Topluluğu olan Commonwealth ülkelerinden, İngiltere'nin yaptığı ırkçılık nedeniyle özür dilemesini istedi.

'ÖZÜR DİLE' ÇAĞRISI

Theresa May'e çağrıda bulunan Thornberry, “İngiltere'nin tarihi hataları” ve ırkçılığa son vermemesinden dolayı Commonwealth ülkelerinden özür dilemesini talep etti. Gölge Dışişleri Bakanı olarak da bilinen Thornberyy, gelecek hafta bu ülkelerle gerçekleştirilecek olan toplantının Başbakan May için bir fırsat olacağını da dile getirdi.

Thoenberry aynı zamanda eski Başbakan David Cameron'un Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela ‘dan 2006 yılında özür dilemesini de değerlendirerek “yeterince ileri gitmediğini” ifade etti.

Commonwealth ülkeleriyle çalışmanın İşçi partisinin “en önde gelen politika önceliklerinden biri” olduğunu söyleyerek, “Theresa May ve İngiltere'nin muhafazakar hükümetinin diğerlerinin çabalarını görmezden gelerek 30 yıl önce ırkçılığa son veremedikleri için topluca bir özür borçlu olduklarına inanıyorum” dedi.

"İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU İNGİLTERE'NİN MENFAATİ İÇİN DEĞİLDİR"

“Bu büyük yapılanma İngiltere'nin menfaati için var olmak şöyle dursun, Brexit sonrası ticari bilançomuzu telafi etmek için de değildir. Bütün üyelerinin toplu menfaati için ve daha geniş çapta dünyanın menfaatinedir” dedi.

ULUSLARARASI ADALET MAHKEMESİ KAPISI

Thornberry aynı zamanda Chagos adaları halkına yapılan yanlış nedeniyle May'i bu halktan da özür dilemeye davet etti. 33 Commonwealth milletinin açıklamalarını tekrar eden parlamento üyesi, İngiltere'nin bu “tarihi hataların” aksini ispatlamak için Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne çıkmalı.

AMERİKAN ÜSSÜ İNŞASI İÇİN ZORLA TAHLİYE ETMİŞLERDİ

İngiliz Hint Okyanusu topraklarındaki ada sakinleri 1960'lar ve 70'lerde Diego Garcia'da bir Amerikan üssü inşası için zorla tahliye edilmişlerdi.

Thornberry bu konu hakkında da The House dergisine May'in sadece Chagos adası sakinlerine yaptığı hatadan dolayı değil Margaret Thatcher'in 1980'lerde yaptığı hatalardan dolayı da özür dileme gerekliliğini ifade etti.

Kaynak: TIMETURK