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TİKA Başkanı Çam Sudan'ı ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Sudan'ın başkenti Hartum'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Kurban Bayramı namazını Uluslararası Afrika Üniversitesi Camisinde eda etti.

Namazın ardından Çam, eşi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Rektör Kemal Muhammed Ubeyd’i ziyaret etti.Ziyaretin ardından üniversite bahçesinde kurbanlarını kesen Çam çifti, üniversite öğrencisi evli çiftlerle bir araya geldi.

Öte yandan TİKA Hartum Koordinatörlüğü, Afrika Üniversitesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 öğrenci aileye kurban dağıttı. TİKA Başkanı Serdar Çam, üniversite bahçesinde çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler verdi.Bayramda Afrika’da bulunmanın mutluluk verdiğini söyleyen Çam, "Güzel bir günde güzel insanlarla birlikteyiz.

Kardeşler ancak bir araya gelirse güçlü olabilir. İşte o zaman mazlumlara yardım edilebilir." dedi.Arakan'daki Müslümanlar için dua isteyen Çam, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olduğunu vurguladı.Rektör Ubeyd de TİKA’nın üniversiteye yaptığı tadilatı unutamayacaklarını, Sudanlıların bu çalışmaları takdirle karşıladığını söyledi.Çam, buradaki ziyaretinin ardından, TİKA’nın onaracağı Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen tarihi yapıları inceledi.

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