TİKA Başkanı Serdar Çam'a Macaristan devleti liyakat nişanı verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Macaristan genelinde kalkınma ve tarihi kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Macaristan hükümeti tarafından TİKA Başkanı Serdar Çam'a liyakat nişanı verildi.

Macaristan hükümetinin kültür, sanat ve bilim alanı başta olmak üzere Macaristan ve Macar kültürü için önemli hizmetlerde bulunan kişilere verdiği liyakat nişanı, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törenle TİKA Başkanı Serdar Çam'a verildi. Törene, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Orban, törende yaptığı konuşmada, Çam'ın 2011'den bu yana üstlendiği son derece asil ve saygın görevin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

"Kültürel mirası muhafaza etmez, ortaya çıkarmazsak, gelecek kuşaklara aktarmazsak kendimizi daha zayıf ve fakir kılarız." diyen Orban, Serdar Çam'ın başkanlığını yürüttüğü TİKA'nın, Macaristan'da çok büyük çalışmalara imza attığını ifade etti. Orban, TİKA'nın çabaları sayesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarının araştırılması ve yerinin bulunmasıyla ilgili çalışmaların başarılı olabildiğini hatırlatarak, İdris Baba Türbesi ve çeşmesinin de yenilendiğini anlattı.

Orban, Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'nin restorasyonunun en kısa zamanda tamamlanacağının altını çizerek, "Bu, Türkiye ve Macaristan'ın ortak olarak yaptığı en büyük ve önemli proje." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Orban, "Sayın Serdar Çam'ın başkanlığını yürüttüğü TİKA, Macaristan'daki eğitim, sağlık ve kamu kurumları ile Macar kültürünün Türkiye'de tanıtımına katkı sağlamaktadır. Destekleriniz için minnettarız." dedi. Ayrıca Orban, takdim edilen liyakat nişanın Macarların teşekkür ve minnetinin bir simgesi olduğunu vurguladı.

TİKA Başkanı Çam da burada yaptığı konuşmada, aldığı ödül nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki dost, kardeş ve millet için, ilişkilerimizin daha gelişmesi için elimizden geldiği kadar gayret sarf edeceğiz." dedi.

Başkanlığın çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Başbakan Yardımcısı Kaynak'a, Türk hükümeti ve milletine şükranlarını ileten Çam, kendisine takdim edilen liyakat nişanını bütün TİKA çalışanları adına kabul ettiğini söyledi. Çam, "Bizim çalışmalarımızın başarılı olmasına katkı sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanlarını seferber eden, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başkanımıza, hükümetimize ve milletimize bu imkanları seferber ettikleri için teşekkürlerimi arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın Macaristan'daki faaliyetleri

TİKA'nın Avrupa Birliği'ndeki ilk koordinatörlüğü olan TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi, 1 Mayıs 2014'te faaliyetlerine başladı. TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla, 2014-2017 yılları arasında Macaristan'da sosyal altyapı hizmetleri, eğitim ve sağlık alanının yanı sıra bilimsel ve kültürel iş birliğiyle restorasyon alanları olmak üzere toplam 60 proje hayata geçirildi.

Söz konusu projelerden 32'si sosyal ve kültürel iş birliği, 12’si eğitim, 8’i restorasyon, biri idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi ve 7'si de sağlık alanında gerçekleştirildi. Macaristan'da önemli projelere imza atan TİKA tarafından Zigetvar Kalesi'nin fethi sırasında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman'ın kayıp türbesi ve palanka, cami ve tekke gibi ek yapılar bulunarak gün yüzüne çıkarıldı. Tarih sahnesindeki kayıp bir kilit taşının yerine konulması amacıyla "Kanuni Sultan Süleyman'ın Kayıp Mezarının Araştırılması" projesi hayata geçirildi. Söz konusu projenin kazı çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin girişimleriyle 1994'te, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğumunun 500. yıl dönümünde Zigetvar'daki makam türbesi ve bir anıt heykelin yer aldığı Zigetvar Türk-Macar Dostluk Parkı inşa edildi. Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olduğu belirtilen Gül Baba Türbesi'nin restorasyon çalışmaları da sürüyor.