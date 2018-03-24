TİKA'dan Arnavutluk'taki selzedelere gıda yardımında bulundu

İşkodra'da gerçekleşen yardım dağıtımına Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ve İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi katıldı.

Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Mesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arnavutluk Hükümetinin yardıma ve somut projelere ihtiyacı olduğunda, Türkiye'nin her zaman iş birliği yaptığı ve yardım ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, TİKA veya Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla, birçok yardım ve yatırımla İşkodra'da mevcut olduğunu anımsatan Mesi, "(Arnavutluk) Başbakan Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki resmi ve dostane görüşmede sel konusuna da değinildi. Türkiye Hükümeti, sadece uzmanlık alanında değil, sel felaketinin önüne geçebilmek amacıyla somut planların daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için finansal yardıma maksimum bir şekilde hazır olduğunu ifade etti." dedi.

Büyükelçi Yörük de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tüm Arnavutluk halkına ve özelde İşkodra’daki kardeşlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Yardımcısı Mesi'den İşkodra'daki duruma ve ihtiyaç duyulan malzemeye ilişkin gerekli bilgileri aldığını ve TİKA aracılığıyla ihtiyaç duyulan malzemelerin tamamını Arnavutluk piyasasından tedarik ettiklerini dile getiren Yörük, "Her zaman olduğu gibi dostumuz ve kardeşimiz Arnavutluk’la gerçek dayanışma ruhumuzun bir tezahürü olarak da bugün buraya geldik. İşkodralı kardeşlerimize yardım eli uzatmak için geldik bugün." diye konuştu.

Bu felaketin daha da derinleşmemesi ve büyümemesi temennisinde bulunan Yörük, şöyle devam etti:

"Tabii biliyoruz ki İşkodra’da bu tür sel felaketleri ilk defa olmuyor. İhtiyaç duyulması halinde TİKA’ya ilaveten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız ve Kızılay’la birlikte tüm gücümüzle Türkiye devleti olarak Arnavut kardeşlerimize tekrar yardım etmek için kolları sıvamaya da hazırız. Biz, şartlar ne olursa olsun en zor zamanlarında Arnavut kardeşlerimizin, İşkodralı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İşkodra Belediye Başkanı Ademi ise TİKA tarafından sağlanan yardımların bugün dağıtılmaya başlandığı bilgisini paylaştı.

TİKA, 2 bin 500 kişi için gıda yardım paketi ile 50 ton hayvan yemi yardımında bulundu.

İşkodra kenti başta olmak üzere Arnavutluk'un birçok şehri, ülkede son günlerde etkili olan sağanakların meydana getirdiği sellerden etkilendi.