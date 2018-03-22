TİKA'dan Kosova Radyosuna destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kosova Radyosu (RTK) Türk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile Yönetim Ofisinin Tadilat ve Tefrişatı Projesi" tamamlanarak açılış gerçekleştirildi.

Çalışmaları, geçen yılın nisan ayında başlatılan projenin tamamlanmasıyla düzenlenen açılışa Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Kosova Radyo Televizyonu (RTK) Genel Müdürü Mentor Shala, Kosova Radyosu Müdürü Azem Bujupi, RTK Yönetim Kurulu Başkanı Afërdita Maliqi, RTK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kosova Radyosu gazetecileri ve çalışanları katıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, RTK'nin bir kamu ve medya kurumu olarak güçlendirilmesine önem atfettiklerini ifade ederek, dost ülke Kosova'da medya sektörünün ilerlemesinde RTK'deki bu ilerleyişlerin bir lokomotif olması temennisinde bulundu.

TİKA'nın Kosova'da gerçekleştirdiği projelerden duydukları gururu ifade eden Kılıç, projenin, radyo ofisleri ve stüdyolarındaki çalışma ortamının iyileştirilmesine ve daha nitelikli faaliyetler gerçekleştirmesine katkı sağlamasını diledi.

RTK Genel Müdürü Shala da bugüne kadarki destekleri için Büyükelçi Kılıç'a teşekkür ederken, RTK'nın TRT ile iş birliğinin devam ettiğini söyledi.

Türkiye gibi dost bir ülkeden gelen Büyükelçi Kılıç'ın Kosova için bir şans olduğunu dile getiren Shala, "RTK'nin geliştirilmesi için Büyükelçi ile birçok meseleyi görüştük. Bu görüşmelerin sonuçlarını da radyomuzda yapılan tadilat ve tefrişat çalışmaları ile görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

RTK Yönetim Kurulu Başkanı Aferdita Maliqi ise RTK'nin TRT, TİKA ve genel olarak Türkiye ile iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Maliqi, "Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kılıç'a, Kosova'ya geldiği ilk günden itibaren özellikle RTK'ye sunduğu destekler için bir kez daha teşekkür ederim. Ayrıca TİKA'ya da bugüne kadar RTK'ye, özellikle Kosova Radyosunun az önce ziyaret ettiğimiz yenilenmiş ofis ve stüdyolarına sunduğu ve sunmaya devam ettiği katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

TİKA bu kapsamda, Kosova Radyosu, Türkçe Redaksiyonu ile Boşnak, Sırp ve Roman Toplulukların redaksiyon ofisleri ve stüdyoları ile radyo yönetim ofisinin tadilatını gerçekleştirirken masa, dolap, sandalye, bilgisayar ve diğer elektronik ekipmanlar da sağladı.