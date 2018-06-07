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TİKA’dan Moritanyalı ailelere gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moritanya’da bin 100 aileye gıda yardımında bulundu.

  • AA
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TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta 9 bölgede ve başkente 150 kilometre mesafede bulunan 3 farklı bölgede zor şartlarda yaşayan bin 100 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.
 
Yardım paketleri, ihtiyaç sahibi ailelerin bir aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandı.
 
Gıda yardımı yapılan aileler, dağıtım esnasında Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür etti.

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