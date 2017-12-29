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TİKA'dan Sri Lanka'daki Türk köyüne eğitim ve sağlık hizmeti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Sri Lanka'daki Türk köyünde inşa edilen anaokulu, sağlık ocağı ve çocuk oyun alanı hizmete girdi.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), başkent Kolombo’ya 300 kilometre mesafedeki Türk köyüne halkın eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla anaokulu, sağlık ocağı ve çocuk oyun alanı inşa edildi.

Anaokulu, sağlık ocağı ve oyun alanının açılışı amacıyla düzenlenen törene katılan Sri Lanka Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdul Rishad Bathiudeen, yaptığı konuşmada, Türk köyüne verdikleri destek ve ülke genelinde gerçekleştirilen tüm projeler için Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye ve TİKA'nın, Sri Lanka’da yaşayan Müslüman halkın sorunlarını çözmeye yönelik bugüne kadar çok önemli projeleri gerçekleştirdiğini kaydeden Bathiudeen, bu iş birliğinin devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

 

Bathiudeen, Türkiye’nin Arakan meselesindeki duruşunun da tüm dünya için örnek teşkil ettiğini ve Türkiye’nin Arakanlı Müslümanlara yönelik desteklerini yakından takip etiklerini ifade etti.

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