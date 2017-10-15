Tillerson'dan Kuzey Kore açıklaması: İlk bomba düşene kadar krizi diplomatik yolla çözmeye devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinden Kuzey Kore ile artan tansiyonu düşürmek için diplomatik çabaya devam etmesini istediğini ifade etti. Tillerson, “İlk bomba düşene kadar Kuzey Kore krizini diplomatik yolla çözmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerjini sakla Rex, yapılması gerekeni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.