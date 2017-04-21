Tim Cook'tan Türkçe 23 Nisan mesajı
Apple'ın patronu Tim Cook, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı ve attığı son tweet'inde paylaştığı fotoğrafla kutlama mesajı yayınladı.
Apple'ın patronu Tim Cook'tan bugün tatlı bir jest geldi. Twitter hesabından 23 Nisan'la ilgili Türkçe bir tweet attı. Cook, tweet'inde şu sözlere yer verdi:
"Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. #23Nisan"Kaynak: Apple'ın patronundan Türkçe 23 Nisan mesajı!
Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. #23Nisan #iPhoneileçekildi 🇹🇷 pic.twitter.com/VUqrUjH92G— Tim Cook (@tim_cook) 21 Nisan 2017
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