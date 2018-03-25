Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Rus lider takım elbise ve başında taçla gösterilirken yanında ‘Yükselen çar’ başlığı yer alıyor.

Kapağa bakılırsa yeni sayının ana konularından biri, siyasi gazeteci Mihail Zigar’in ‘Vladimir Putin nasıl zirvede kalmayı planlıyor?’ başlıklı yazısı olacak.

Derginin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi için 4 versiyonu bulunuyor. Putin, Amerika dışında tüm yayınların kapaklarında yer alacak. (Sputnik)

Time daha önce kapağa taşıdığı Trump görselleri ile tartışma yaratmıştı.