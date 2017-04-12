Times yazarı: Güçlü bir Erdoğan'a ihtiyacımız var

"Orta Doğu'nun daha güçlü bir Erdoğan'a ihtiyacı var" başlıklı makalesinde referandumdan 'Evet' sonucu çıkmasının kazanmasının Türkiye'deki muhalifleri üzeceğini ama Orta Doğu için iyi olacağını öne sürdü.

Boyes'e göre, Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkiler kurması gerekiyor ve bunun yolu da 'Suriye'de PYD'yi yüzüstü bırakmaktan' geçiyor.

The Times gazetesinin eski Berlin muhabiri olan Boyes, şu anda gazetenin Diplomatik Editörlüğü görevini yürütüyor. 35 yıl boyunca Avrupa'da önemli merkezlerde muhabirlik yapan Boyes, önde gelen bir Doğu Avrupa uzmanı olarak da biliniyor.