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Times yazarı: Güçlü bir Erdoğan'a ihtiyacımız var

İngiltere'de yayınlanan The Times'ın yazarı Roger Boyes, gazetenin Çarşamba günkü sayısında yayınlanan makalede referandumdan 'Evet' sonucu çıkmasının Orta Doğu için de olumlu bir gelişme olacağını yazdı.

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"Orta Doğu'nun daha güçlü bir Erdoğan'a ihtiyacı var" başlıklı makalesinde referandumdan 'Evet' sonucu çıkmasının kazanmasının Türkiye'deki muhalifleri üzeceğini ama Orta Doğu için iyi olacağını öne sürdü.

Boyes'e göre, Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkiler kurması gerekiyor ve bunun yolu da 'Suriye'de PYD'yi yüzüstü bırakmaktan' geçiyor.

The Times gazetesinin eski Berlin muhabiri olan Boyes, şu anda gazetenin Diplomatik Editörlüğü görevini yürütüyor. 35 yıl boyunca Avrupa'da önemli merkezlerde muhabirlik yapan Boyes, önde gelen bir Doğu Avrupa uzmanı olarak da biliniyor.

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