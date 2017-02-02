Timsahlar ve gözyaşları

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilâtı’nın (CIA) eski Başkanı David Petraeus’tan hem bir itiraf hem de ‘uyarı’ geldi. ABD’nin 20. yüzyılda bir ‘dünya düzeni’ kurduğunu açıkça beyan eden Petraeus, bunun tehdit altında olduğu uyarısında bulundu. Temsilciler Meclisi Silahlı Birlikler Komitesi’ndeki bir oturumda konuşan CIA’nin eski Başkanı, bu tehlikeleri “Rusya, Çin, aşırıcı dini gruplar ve siber tehlikeler” şeklinde tanımladı. “Bu durum kendi kendine oluşmadı. Bunu biz yaptık. Kendi kendini koruyan bir durum da değil bu, bu bizim kontrolümüz altında olmalı. Eğer bu kontrolü bırakırsak zamanla yıpranacak ve ardından çökecektir” ifadelerini kullanan Petraeus, ABD’nin 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesiyle ilgili ise, bu durumun bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.

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