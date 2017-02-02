Timsahlar ve gözyaşları
Trump’ın ırkçı uygulamalarını protesto eden gösterilerde en önde yer alarak şirin görünme yarışına giren Demokrat senatörlerin geçmişteki demeçleri ve uygulamaları, aslında dertlerinin ‘Müslümanları korumak’ olmadığını gösteriyor.
Yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının vizelerini toptancı bir yaklaşımla iptal eden ABD’nin yeni Başkanı Trump’a karşı gösterilerde başrolde yer alan Demokrat Senatör ve vekillerin, aslında görüldüğü gibi ‘Müslüman dostu’ olmadığı ortaya çıktı. Protestolarda Müslümanlar için ağlayarak ve başörtülü kadınları kullanarak şov yapan Demokratların geçmişte yaptığı açıklamaların çok farklı olduğu anlaşıldı. İşte aralarında FETÖ ile ilişkisi bulunan, Meksika sınırından kaçak olarak ABD’ye girenleri engellemek isteyen ve hatta Iraklı çocukların ölümüne neden olan kişilerin bulunduğu Demokrat siyasetçilerin gerçek yüzü.
CIA eski Başkanı Petraeus
Kurduğumuz düzen tehdit altında
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilâtı’nın (CIA) eski Başkanı David Petraeus’tan hem bir itiraf hem de ‘uyarı’ geldi. ABD’nin 20. yüzyılda bir ‘dünya düzeni’ kurduğunu açıkça beyan eden Petraeus, bunun tehdit altında olduğu uyarısında bulundu. Temsilciler Meclisi Silahlı Birlikler Komitesi’ndeki bir oturumda konuşan CIA’nin eski Başkanı, bu tehlikeleri “Rusya, Çin, aşırıcı dini gruplar ve siber tehlikeler” şeklinde tanımladı. “Bu durum kendi kendine oluşmadı. Bunu biz yaptık. Kendi kendini koruyan bir durum da değil bu, bu bizim kontrolümüz altında olmalı. Eğer bu kontrolü bırakırsak zamanla yıpranacak ve ardından çökecektir” ifadelerini kullanan Petraeus, ABD’nin 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesiyle ilgili ise, bu durumun bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.
Trump’çı editörü konuşturmadılar
ABD’de Trump’ı destekleyen yayınlar yapan ve kurucusu Trump’ın Baş Stratejisti Stephen Bannon’ın kurduğu ‘Breitbart’ adlı internet sitesinin editörü Milo Yiannopoulos’un; California Üniversitesinin Berkeley kampüsünde yapacağı konuşma, protesto gösterileri nedeniyle iptal edildi. Yiannopoulos’un konuşmasını yapacağı salonun dışında toplanan 2 bine yakın eylemci, sis bombası atarak binanın camlarını kırdı. California dışında da Trump karşıtı gösteriler devam etti: New York, Chicago, Portland ve Los Angeles’ta da Trump’a karşı protestolar gerçekleşti.
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